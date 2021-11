Da Redação

Combate a furto de cabos de energia é tema de reunião

O furto de cabos de energia foi tema de uma reunião online entre o prefeito Junior da Femac, o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Marcos José Facio e diretores do Colégio Estadual Três Reis.

O prefeito lembra que o furto de cabos de energia já foi praticado em escolas municipais, unidade básica de saúde, sanepar e mais recentemente em um estabelecimento da rede estadual.

A diretora do Colégio Estadual Três Reis, Rosana Ortiz, relata que o prejuízo com o furto de cabos de energia no estabelecimento de ensino que dirige chega a R$ 100 mil. “Isso trouxe muito transtorno para o andamento das atividades escolares e estamos buscando meios para reforçar a segurança em nosso colégio”, afirma Ortiz, que se reuniu com o prefeito acompanha do vice-diretor do Três Reis, Marcio Akio Takiguti, e do assessor do vereador Luciano Molina, Rafael Idalgo.

Apucarana formou recentemente uma força-tarefa para prevenir e combater o roubo e furto de cabos de energia. Além da intensificação dos trabalhos de inteligência e ostensivo das polícias civil e militar, a prefeitura e o poder judiciário passaram a ter participação em ações para enfrentar a prática desse crime na cidade.

A participação da prefeitura nesta força-tarefa acontece por meio da Guarda Municipal e da Superintendência Municipal de Trânsito, e o judiciário tem foco nas medidas cautelares, busca e apreensão e prisão preventiva.

A realização denúncias anônimas por parte da população podem ser feitas pelos telefones 181 (disque denúncia), 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) e 153 (Guarda Municipal).