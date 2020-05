Comarca de Apucarana tem mais de 17 mil títulos cancelados

Termina nesta quarta-feira (06) o prazo para que cidadãos que tiveram o título de eleitor cancelado regularizem a situação. Quem não estiver em dia com o documento, não poderá votar nas eleições municipais de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios do país. Na Comarca de Apucarana, que abrange ainda os municípios de Cambira e Novo Itacolomi, mais de 17 mil eleitores estão com os títulos cancelados, de acordo com a Justiça Eleitoral.

No ano passado, 2,4 milhões de títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificar ausência por três eleições seguidas. Para a Justiça Eleitoral, cada turno equivale a uma eleição.Na comarca de Apucarana, o Fórum Eleitoral contabiliza 17.265 títulos cancelados. A maior parte, 15.921, é de Apucarana. Já 1.071 são de Cambira e o restante, 273, de Novo Itacolomi. Já o número de títulos eleitorais aptos a participar das eleições deste ano soma 100.317.

REGULARIZAÇÃO

Para a regularização do título, o Fórum Eleitoral de Apucarana não está realizando atendimento presencial, para evitar aglomerações. O serviço deve ser solicitado pela internet, através do site tre-pr.jus.br. No formulário da internet, é necessário preencher os dados com atenção e anexar os documentos obrigatórios, caso contrário o requerimento não é aceito.“Para quem está com o título cancelado, não basta pagar a multa. É preciso refazer o título”, lembra Wagner dos Santos Ferreira, da 28ª Zona Eleitoral do Fórum Eleitoral de Apucarana.Anexe RG, frente e verso, comprovante de residência em seu nome ou nome dos pais e uma foto (selfie) segurando o documento ao lado do rosto para comprovar sua identidade. Neste momento não haverá entrega do título de eleitor. Você deve baixar o aplicativo E-título no celular. Esse documento digital acompanhado do RG tem a mesma validade do documento físico.Quem ainda não fez a biometria será convocado para realizar o procedimento, mas somente quando a situação atual da pandemia estiver sob controle. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3423-2940 ou pelo e-mail zona028@tre-pr.jus.br.