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CULTURA

Comander apresenta espetáculo "Passaporte para Sonhar" no Cine Teatro Fênix

Evento gratuito acontece no dia 24 de outubro e reúne o trabalho realizado nas oficinas de dança e circo ao longo do ano

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Comander apresenta espetáculo
Autor A montagem propõe uma viagem cultural pelos ritmos, danças e tradições - Foto: Divulgação

A Organização da Sociedade Civil Comander (Comando Anderson de Defesa do Cidadão) promove, no dia 24 de outubro, às 19h, o espetáculo anual de circo e dança "Passaporte para Sonhar", no Cine Teatro Fênix. A apresentação é gratuita e aberta ao público em geral, reunindo o resultado das atividades desenvolvidas nas oficinas artísticas da entidade ao longo de todo o ano.

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Com uma proposta lúdica, a montagem propõe uma viagem cultural pelos ritmos, danças e tradições de diferentes países, ressaltando a diversidade dos povos. A preparação do evento mobiliza toda a equipe da instituição e diversos voluntários, contando com a criação coreográfica e ensaios da professora Priscila Luz, além do suporte técnico de figurinos, cenários e maquiagem prestado pelos demais integrantes da ONG.

Histórico

A realização do espetáculo é um dos frutos do trabalho social mantido pelo COMANDER, fundado em 8 de dezembro de 1999 pelo advogado Armando Gracioli em memória do estudante de Direito Anderson Gomes Ferreira, vítima de disparo fatal em um assalto aos 19 anos. Criada inicialmente pela mobilização de familiares e amigos por justiça, a entidade expandiu sua atuação a partir de 2006 com projetos voltados ao esporte e às artes.

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Atualmente, a instituição atua na proteção social básica e no fortalecimento de vínculos, atendendo cerca de 80 crianças e adolescentes com idades entre 8 e 17 anos.

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Cine Teatro Fênix circo Comando Anderson de Defesa do Cidadão dança espetáculo
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