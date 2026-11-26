O comandante do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec), coronel Ubiratan Athayde Marcondes Filho, recebeu o título de Cidadão Honorário de Apucarana na noite de quarta-feira (26). A honraria, concedida pela Câmara Municipal, é de autoria do presidente do Legislativo, Danylo Acioli, com coautoria do vereador Guilherme Livoti.

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Em entrevista após a solenidade, Ubiratan destacou o significado do reconhecimento e a relação construída com a cidade durante o período de comando. "Muito mais do que um sinal de prestígio, eu considero que é uma honra e também uma responsabilidade muito grande. Como havia dito nas minhas palavras, representar esse povo, um povo tão gentil, tão solidário, tão humano, é uma responsabilidade muito grande", afirmou.

O militar revelou que, há pouco mais de dois anos, tinha cerca de 50 unidades militares no país disponíveis para escolher e optou pela cidade paranaense como prioridade. "Coloquei Apucarana em primeiro lugar. Graças a Deus fui abençoado, vim para cá e aqui fui muito bem acolhido, eu e a minha família. Nos estabelecemos, criamos vínculos de amizade, que eu acho que isso é o mais importante, e levo comigo essa saudade dos amigos que aqui nós fizemos", disse.

Parceria com a população e despedida

Durante a cerimônia, a atuação do 30º BIMec em momentos críticos no município — como no combate à dengue e no atendimento às vítimas da tempestade de granizo registrada em 21 de setembro — foi um dos pontos mais ressaltados. Ubiratan lembrou o empenho dos militares mesmo quando suas próprias residências foram atingidas.

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"O Exército em Apucarana abre as portas, abre seus portões e o povo vai ao batalhão. Mas também, quando precisa, o batalhão sai do seu aquartelamento e vai até o povo. Recentemente tivemos a calamidade do dia 21 de setembro e muitos dos nossos soldados apucaranenses, os quais tiveram que se proteger debaixo do colchão quando o seu telhado estava todo danificado pela chuva de granizo, não hesitaram em sair do quartel para ajudar o povo", relatou o coronel.

O comandante também confirmou que a passagem de comando está prevista para o dia 8 de janeiro. Após deixar Apucarana, ele seguirá para o Quartel-General da 5ª Divisão de Exército, em Curitiba. "A vida do militar é uma vida de idas e vindas e daqui a pouco nós já temos uma outra missão. Levo comigo, na minha lembrança, na minha memória e no meu coração, essa terra tão boa, de gente tão boa, e vou ser mais um embaixador para falar agora da nossa Apucarana", completou.

Reconhecimento no Legislativo

Coautor da proposta, o vereador Guilherme Livoti reforçou a importância do trabalho conduzido pelo coronel à frente do batalhão, especialmente durante a emergência climática de setembro. "Tantas famílias atingidas tiveram menos danos, conseguiram ter atendimento mais rápido graças ao trabalho do coronel Ubiratan e dos seus liderados no 30º Batalhão", pontuou.



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Livoti também compartilhou um episódio pessoal envolvendo seu avô — ex-integrante da guarda presidencial de Juscelino Kubitschek, falecido em agosto deste ano — para ilustrar o lado humano do homenageado. Segundo o parlamentar, durante o desfile de 7 de Setembro e a formatura do batalhão no ano passado, Ubiratan dedicou tempo para conversar com o idoso, então com 88 anos e diagnosticado com Alzheimer."A pessoa do coronel Ubiratan é uma pessoa muito humana e que merece essa honraria, merece esse reconhecimento de Apucarana. Uma alegria para a Câmara poder dar essa homenagem, poder reconhecê-lo como um filho da nossa terra, desejar muito sucesso para ele nos próximos desafios", concluiu o vereador.



