Comandante da PM de Apucarana alerta moradores que vão viajar; vídeo

Tenente-coronel Marcos José Facio, do 10º Batalhão de Polícia Militar

Como de costume, os primeiros meses do ano parecem deixar Apucarana e cidades da região mais vazias com a ausência de vários moradores, que aproveitam o período de férias para viajar. Quem aproveita também são os criminosos, que invadem as residências onde percebem que não há a presença de alguém. Em entrevista ao TNOnline, o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Marcos José Facio, deu algumas dicas para quem estiver de saída por alguns dias de casa.

Conforme Facio, antes de partir é importante que deixem pessoas de confiança avisadas e em alerta sobre a ausência na residência. “Pessoas que vão viajar, deixe seu vizinho avisado, qualquer movimentação diferente ele pode acionar a polícia. Se tiver disponibilidade, peça a algum parente para ir lá todos os dias, recolher jornal para quem tiver assinatura, pegar as correspondências, limpar o quintal, não deixar um mês sem varrer, sendo possível providenciar uma pessoa para pernoitar no local. Tudo isso para você tirar a oportunidade da pessoa com más intenções se beneficiar”, recomenda o tenente-coronel.

O comandante ainda comenta que muitas das vezes que a PM recebe ligações, são de trotes ou solicitações que não condizem com a responsabilidade da polícia, o que acaba atrapalhando no trabalho de segurança da corporação. “Nós temos muitos registros de ocorrências de pessoas que ligam nos passando trote, pedindo informação, ocupando nossa linha emergencial com assuntos que não são de importância para o serviço de segurança. Estamos agora com um sistema de gravação, encaminhando os trotes para o Ministério Público. Tudo isso demanda que a gente perca minutos preciosos de atendimento que as vezes podem resultar em salvar uma vida”, explica.

O tenente-coronel finaliza ressaltando os números em que os moradores podem denunciar ou chamar a polícia em casos de emergência. “Nós temos um canal direto, uma linha do WhatsApp, o (43) 9 9608-9469, que é direto com a P2 – Serviço de Inteligência da Polícia Militar – para denúncias, para que seja feita a investigação. Não é para o emergencial, que continua sendo o 190, que peço que seja usado com responsabilidade”, informa.

Assista a entrevista completa

null - Vídeo por: Reprodução





