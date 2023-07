Com uma bonita festa, Apucarana abre a 62ª edição dos JUPS

Numa noite de muita emoção, foi aberta nesse sábado (08/07) no Espaço Cultural Cine Teatro Fênix em Apucarana, a 62ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUPS), competição que conta com a presença de 19 estabelecimentos de ensino superior de 13 municípios do estado, participando de 14 modalidades nas categorias masculina e feminina. O evento prossegue até a próxima quinta-feira (13/07), com mais de 2.000 pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes e equipe de arbitragem.

Estiveram presentes no cerimonial o prefeito Junior da Femac, o diretor-presidente da Paraná Esporte, Walmir Matos, o diretor geral da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), Cristiano D´El Rei, o presidente da Federação Paranaense de Desportos Universitários, Ney Mecking, o presidente da Câmara Municipal, Luciano Augusto Molina Ferreira, o secretário municipal de Esportes, professor Tom Barros e, demais autoridades do município e do estado.

“Apucarana nos últimos anos se firmou como a casa do esporte do Paraná, uma cidade que acolhe e que gosta de receber esses eventos. É uma alegria muito grande poder sediar essas competições, que projeta o nome de Apucarana para o estado e para o Brasil e daqui estão saindo os classificados para os Jogos Universitários Brasileiros que acontecerão em Joinville no mês de outubro”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“Realmente foi uma festa linda que presenciamos no cine teatro, com a competição prosseguindo até o próximo dia 13. Apucarana gosta, é a capital do esporte e a nossa equipe está trabalhando para que os atletas venham, façam o seu melhor e que possam participar desse grandioso evento”, frisa o professor Tom Barros.

A solenidade foi aberta com o desfile das delegações e na sequência aconteceram apresentações das atletas da escolinha de ginástica rítmica da Prefeitura de Apucarana e do grupo de dança também do município. Depois todos os presentes respeitaram a execução do hino nacional.

Em seguida num momento especial o atleta Rafael Hidalgo Lobato, que defendeu a Seleção Brasileira e que atualmente joga na Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda), conduziu a tocha e acendeu a pira olímpica, sendo muito festejado pelo público. Depois os dirigentes da Secretaria de Estado do Esporte, da Federação Paranaense de Desportos Universitários e toda a equipe da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana subiram ao palco do cine teatro, sendo homenageados por realizarem a competição. Já o jovem Lucas Giovanone, da seleção apucaranense de vôlei de praia, fez o juramento do atleta.

MODALIDADES ENCERRADAS

As disputas dos JUPS iniciaram nesse sábado pela manhã em Apucarana, com as modalidades acadêmico, badminton, judô, taekwondo, tênis, tênis de mesa, xadrez já conhecendo os seus campeões.

A Unicesumar foi campeã no xadrez (f) e no judô (m e f). A UEM/Maringá conquistou o título no xadrez (m), no tênis de mesa (m) e no tênis (f). A UFPR/Curitiba ficou em primeiro lugar no tênis de mesa (f), no taekwondo (f) e no badminton masculino, a campeã foi a UTFPR. A Unioeste/Cascavel subiu no lugar mais alto do pódio no taekwondo (m), no badminton (f), no acadêmico (m/f) e no tênis (m).

