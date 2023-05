Com um a menos, Apucarana Sports vence o Paraná Clube em Curitiba

Pressionado após perder em casa na última rodada, o Apucarana Sports venceu o Paraná Clube por 1 a 0 no Estádio Durival Britto e Silva (Vila Capanema), em Curitiba, em partida válida pela 5ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. O jogo foi realizado na noite desta sexta-feira (26).

O gol da equipe apucaranense apareceu cedo, aos 12 minutos do primeiro tempo, com o atacante Roberto dominando a bola dentro da área, após receber um cruzamento, e chutando para os fundos da rede. Aos 42 minutos da segunda etapa, Thiago Gago, do Apucarana, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, contudo, não atrapalhou a vitória diante dos paranistas.

O time vinha pressionado para o confronto. No início da semana, a torcida organizada do Apucarana Sports divulgou uma nota cobrando a diretoria, a comissão técnica e principalmente os atletas, pela postura que vinha sendo demonstrada dentro de campo.

O resultado colocou o Apucarana Sports na quinta colocação da tabela de classificação, com sete pontos somados. O Paraná caiu para a sexta posição, permanecendo com seis pontos. As outras partidas da rodada acontecem no decorrer deste final de semana.

