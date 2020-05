Com testes rápidos, casos da Covid 19 em Apucarana saltam para 34

O prefeito de Apucarana Júnior da Femac anunciou durante a noite desta sexta-feira (08), em uma transmissão através de uma rede social, que o número de pessoas com diagnóstico confirmado de coronavírus no município subiu para 34.

De acordo com o boletim mais recente de casos divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Apucarana aparece com 22 casos confirmados. Porém, este número aumentou depois que os testes rápidos adquiridos pela prefeitura começaram a ser aplicados em pacientes com suspeita da doença.

De acordo com Autarquia Municipal de Saúde (AMS), são 34 casos confirmados da Covid 19, 12 casos em investigação e dois óbitos. O boletim enfatiza ainda que 15 pessoas já foram curadas da doença em Apucarana.