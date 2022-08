Com superações, apucaranenses se destacam na Meia Maratona de Londrina

Da Redação

A Meia Maratona Muffato Fresh Run reuniu mais de 3.500 atletas nas provas realizadas na manhã de domingo (21), em Londrina. Entre eles, pelo menos 181 representaram a cidade de Apucarana, pela Equipe Pé Vermelho. O evento voltou a acontecer depois de três anos com o objetivo de promover alimentação saudável e a prática de atividades físicas.

Os competidores participaram das provas em três percursos: 5 km, 10 km e 21 km. Crianças e adolescentes, de 4 a 15 anos de idade, e portadores de necessidades especiais, correram distâncias menores, entre 50 m e 400 m.

A Equipe Pé Vermelho de Apucarana conquistou ao todo com 48 troféus, através dos corredores que terminaram no pódio em suas categorias, separadas por idade pela organização da competição. O grupo também conquistou o troféu de maior equipe da prova.

Apucaranense se supera ao completar Meia Maratona

Também representando a Cidade Alta, pelo time do Matheus Miguel, a apucaranense Daiane Emanuele da Silva, 32 anos, conseguiu completar a Meia Maratona. O que mais chama a atenção foi a batalha da atleta que, dentro de 10 meses, com muito esforço, conseguiu perder 30 kg e completar o desafio dos 21km.

"O preparo dos 21km foi cheio de provas e desafios em cada treino, distância e fortalecimento, tenho muito a agradecer ao meu personal Matheus e minha nutricionista Ana Golfeto, que foi essencial a esse processo. Conversamos após a corrida que o dia da corrida é o mais fácil, o difícil é o processo em chega até ele" comentou.

A atleta conta que a prova foi bastante desafiadora, porém, a vontade de completar foi maior. "A corrida foi cheia de desafios e subidas, mas eu queria muito finalizar os 21km e foi emocionante todo o começo, o percurso, a chegada A alimentação e a hidratação foi estudada 72 horas antes para que a gente concluísse a prova bem e com segurança", explicou.

Daiane Emanuele da Silva, 32 anos, conseguiu completar a Meia Maratona

Mais desafios para os apucaranenses

Os corredores de Apucarana agora se preparam para mais provas pelo Paraná. No dia 4 de setembro eles viajam à Tarumã, no interior de São Paulo. No dia 11 do mesmo mês, acontece o Circuito Sesc, em Apucarana, com provas de 6km e 12 km. No dia 25, ocorre a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, com as provas de 42 km, 21 km e 11,5 km.

