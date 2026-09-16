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AMEAÇA DE MORTE

Com sinais de embriaguez, homem ameaça filha com enxada e acaba detido pela GCM em Apucarana

Vítima relatou que o pai fica agressivo ao consumir álcool e manifestou o desejo de solicitar medida protetiva de urgência na Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Com sinais de embriaguez, homem ameaça filha com enxada e acaba detido pela GCM em Apucarana
Autor O homem usou uma enxada para ameaçar a filha - Foto: Divulgação/ GCM

Um homem com sinais visíveis de embriaguez foi encaminhado à delegacia após ameaçar de morte e tentar agredir a própria filha com uma enxada no bairro Ouro Fino, em Apucarana. A vítima precisou se trancar dentro da própria residência, por medo, até a chegada da equipe da Guarda Civil Municipal (GCM).

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De acordo com o relato da solicitante, o pai, identificado como Marcos Antônio Rosa, estava em frente ao imóvel proferindo as ameaças e portando a ferramenta agrícola. Quando os agentes chegaram ao endereço, o suspeito foi localizado na calçada, ainda sob o efeito de álcool. Ao perceber a presença da guarnição, a mulher saiu da casa e explicou aos guardas que o homem se torna extremamente agressivo sempre que ingere bebidas alcoólicas, destacando que situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente.

Diante do risco e do histórico de violência, a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente contra o pai e informou que solicitará uma medida protetiva de urgência. As duas partes foram conduzidas pela equipe da GCM à Delegacia de Polícia da região para o registro da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis.

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ameaça Apucarana embriaguez ENXADA GCM MEDIDA PROTETIVA violência violência domestica
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