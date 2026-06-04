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COMÉRCIO EXTERIOR

Com selo de origem, café especial da Serra de Apucarana mira mercado internacional

Após conquistar a Indicação Geográfica, cafeicultores se adequam às normas de rastreabilidade e qualidade para enviar grãos especiais a outros países

Escrito por Cindy Santos
Publicado em 04.06.2026, 20:34:06 Editado em 04.06.2026, 20:33:47
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Com selo de origem, café especial da Serra de Apucarana mira mercado internacional
Autor IG Serra de Apucarana conta com aproximadamente 30 produtores de café especial - Foto: THOMÉ LOPES/SEBRAE-PR

Após conquistarem o selo de Indicação Geográfica (IG) da Serra de Apucarana em janeiro deste ano, produtores de cafés especiais buscam agora a comercialização do produto no mercado internacional. Conforme a Associação de Cafeicultores de Apucarana (Acap) e o Sebrae, a IG abre caminho para a exportação, pois garante a rastreabilidade e a qualidade em cada etapa do processo.

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Entre os países interessados no produto apucaranense estão os Estados Unidos e a Suíça. “Foram mandadas amostras do nosso café para os Estados Unidos, e o pessoal da Suíça também se interessou. O mais importante é que os cafeicultores estão vendo que a IG tem muito a ajudar os nossos produtores”, destacou o presidente da Acap, Carlos Bovo.

Segundo a consultora do Sebrae, Thabata Alba, a expectativa é que a exportação de café especial comece ainda neste ano. Contudo, ela explica que os produtores ainda estão se adequando às normas, preparando embalagens e o rótulo que permite a rastreabilidade do perfil do café desde o campo. “Os produtores estão em época de colheita e, depois, enviarão os grãos para análise, a fim de definir o perfil sensorial, a região, entre outras informações. O consumidor terá acesso a tudo isso. O Sebrae está auxiliando nessa questão do selo de rastreabilidade”, assinala.


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Com selo de origem, café especial da Serra de Apucarana mira mercado internacional
AutorIG Serra de Apucarana conta com aproximadamente 30 produtores de café especial - Foto: THOMÉ LOPES/SEBRAE-PR

Os grãos selecionados serão analisados por um Q-Grader, provador e classificador de café certificado internacionalmente pelo Coffee Quality Institute (CQI), órgão responsável por criar e gerenciar o sistema de avaliação. Os cafés são classificados em tradicional, gourmet e especial, este último com pontuação acima de 80, seguindo os critérios da Specialty Coffee Association (SCA), entidade que representa os profissionais do setor, desde os cafeicultores até os baristas.

Atualmente, a IG Serra de Apucarana conta com aproximadamente 30 produtores de café especial, que ganharam ainda mais visibilidade com a conquista do selo. Na próxima semana, os cafeicultores participarão de um evento em Gramado (RS) para apresentar seus produtos. “Eles passam a ter uma visibilidade maior com a IG. Isso traz a valorização da origem e da história. A IG traz reconhecimento, reputação e a confiança do consumidor, abrindo portas para compradores interessados em um produto diferenciado e com valor agregado”, afirma a consultora do Sebrae.


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AutorIG Serra de Apucarana conta com aproximadamente 30 produtores de café especial - Foto: THOMÉ LOPES/SEBRAE-PR

Indicação Geográfica

A IG da Serra de Apucarana é um selo de Denominação de Origem (DO) concedido pelo INPI ao café cultivado nessa região. Ela certifica que as qualidades do grão são únicas e irreproduzíveis em outros locais, graças à combinação exclusiva do clima, da altitude e das técnicas empregadas pelos produtores. A área de produção delimitada abrange os municípios de Apucarana, Arapongas e Cambira, exigindo padrões específicos, como a torra exclusivamente média. Essa certificação reconhece e garante o perfil sensorial próprio da bebida, que se destaca pela acidez equilibrada, notas frutadas e predominância de melaço.

Selo alavanca negócios de produtor

Após trocar a cidade pelo campo há cinco anos, Walmir de Araújo de Almeida apostou nos cafés especiais na Serra de Apucarana e hoje está em negociações para exportar sua produção para a Noruega. Por focar em alta qualidade e não em volume, o cafeicultor vê a certificação como um diferencial indispensável para o pequeno produtor disputar o mercado externo. Segundo ele, o clima da região garante um produto único. "O café da Serra de Apucarana é surreal. Não é à toa que conseguimos a indicação", afirma.

"A principal vantagem da IG é agregar valor e levar o nome do nosso café para o para o Paraná, principalmente, e para o mundo. Conseguimos um valor muito maior com o selo e toda a certificação certinha", explica. Ele destaca que o apoio institucional foi decisivo. "Se não fosse a ajuda do Sebrae para criar a IG, nada disso seria possível. Eles passam os contatos e a gente vai atrás", afirma.

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café especial Exportação INDICAÇÃO GEOGRÁFICA Qualidade dos Alimentos sebrae Valorização do Produto
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