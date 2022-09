Com seis jogos, Copa Apucarana tem segunda rodada neste domingo

Da Redação

Os jogos acontecerão no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), e no Estádio do José Rico

Com a realização de seis partidas, será disputada neste domingo (25) a segunda rodada da 1ª Fase da Copa Apucarana de Futebol Amador, competição que é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes. Os jogos acontecerão no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), e no Estádio do José Rico.

Nesta rodada haverá as estreias das equipes do United/João Paulo, Castelo Branco United e do Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, frisou que a primeira rodada foi realizada no último domingo (18), e o evento contou com ótimas partidas e grande público. “Tivemos a primeira rodada realizada com êxito no domingo passado, com a disputa de bons jogos e a marcação de 24 gols. Na próxima rodada teremos a estreia de algumas equipes e novamente com a expectativa pela realização de boas partidas. O futebol está de volta para a alegria dos atletas amadores da nossa cidade”, disse o prefeito.

Às 08h15 no Estádio do José Rico, a Vila Reis joga contra o United/João Paulo. Em seguida, às 10h15, o Tupã/Jardim Alvorada enfrentará a Fúria Futebol Clube, e às 13h, o Pinheirão/Barbearia Rapes encara o Operário Apucaraninha.

No campo da UTFPR, os jogos marcados são os seguintes: 08h15, Baiano Futebol Clube x Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu; 10h15, Serralheria Caldeira x Castelo Branco United; e às 13h, UTFPR x Tancredo Neves.

Confira os resultados da primeira rodada

Grupo A

Operário Apucaraninha 0 x 0 Serralheria Caldeira

Ferroviário da Vila Regina 3 x 1 Pinheirão/Barbearia Rapes

Grupo B

Baiano Futebol Clube 7 x 0 Fúria

Serralheria Canova 2 x 0 Tupã/Jardim Alvorada

Grupo C

UTFPR 0 x 0 Vila Reis

Tancredo Neves 1 x 3 Km 28

Grupo D

Supermercado Viana 3 x 0 Ajax

Sumatra 3 x 1 Brooklyn

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

