FUTSAL

Com reforço importante, Apucarana recebe o Coronel Vivida neste sábado

Quinto colocado, Dragão do Norte busca vitória em casa para encostar na liderança do Paranaense

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 17:45:36 Editado em 02.05.2026, 17:58:28
Apucarana tem volta de Igor Santos - Foto: Carol Binatto

Em confronto direto pelas primeiras posições do Campeonato Paranaense de Futsal da Série Prata, o Apucarana Futsal recebe o Coronel Vivida neste sábado (2), às 20 horas, no Complexo Esportivo Estação Cidadania, conhecido como Parque do Japira. A partida, válida pela 11ª rodada do primeiro turno da fase inicial, coloca frente a frente o quinto colocado e o vice-líder da competição.

As duas equipes entram em quadra embaladas por resultados positivos como visitantes na rodada passada. O Coronel Vivida, que soma 21 pontos e ocupa o segundo lugar, superou o Mariópolis por 3 a 2. Já o "Dragão do Norte", atualmente na quinta posição com 17 pontos, venceu o São Joseense por 1 a 0, graças ao gol anotado por Sandrinho.

Para o importante compromisso em casa, o técnico do Apucarana, Crystiano Roberto, conta com o retorno de peças fundamentais. O destaque é a volta do pivô Igor Santos, vice-artilheiro do campeonato com nove gols, que cumpriu suspensão na última partida no sul do Estado. O jogador Formiga também deve estar à disposição do treinador para reforçar o elenco, que já conta com Vini, Luigi, Arthur, Cubano, Luquinha, Junão, Ferro, Sandrinho, Paulinho, Minervino, Peu, Cadu e Carlinhos.

