Com reforço importante, Apucarana recebe o Coronel Vivida neste sábado
Quinto colocado, Dragão do Norte busca vitória em casa para encostar na liderança do Paranaense
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Em confronto direto pelas primeiras posições do Campeonato Paranaense de Futsal da Série Prata, o Apucarana Futsal recebe o Coronel Vivida neste sábado (2), às 20 horas, no Complexo Esportivo Estação Cidadania, conhecido como Parque do Japira. A partida, válida pela 11ª rodada do primeiro turno da fase inicial, coloca frente a frente o quinto colocado e o vice-líder da competição.
-LEIA MAIS: Tetracampeão: apucaranense conquista mais um brasileiro de jiu-jítsu
As duas equipes entram em quadra embaladas por resultados positivos como visitantes na rodada passada. O Coronel Vivida, que soma 21 pontos e ocupa o segundo lugar, superou o Mariópolis por 3 a 2. Já o "Dragão do Norte", atualmente na quinta posição com 17 pontos, venceu o São Joseense por 1 a 0, graças ao gol anotado por Sandrinho.
Para o importante compromisso em casa, o técnico do Apucarana, Crystiano Roberto, conta com o retorno de peças fundamentais. O destaque é a volta do pivô Igor Santos, vice-artilheiro do campeonato com nove gols, que cumpriu suspensão na última partida no sul do Estado. O jogador Formiga também deve estar à disposição do treinador para reforçar o elenco, que já conta com Vini, Luigi, Arthur, Cubano, Luquinha, Junão, Ferro, Sandrinho, Paulinho, Minervino, Peu, Cadu e Carlinhos.