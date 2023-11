Com R$ 70 mil em prêmios, campanha de Natal da Acia começa nesta sexta

A Acia vai distribuir, nesta sexta-feira (01), os cupons para as lojas participantes da Campanha de Natal em Apucarana, norte do Paraná. Serão 70 mil reais em prêmios, sendo válidos para os clientes que fizerem suas compras até dia 24 de dezembro.



O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, ressalta que o sorteio será diferente. “No dia 28 iremos reunir todas as urnas na Acia. Todos os lojistas participantes da Campanha de Natal vão premiar dois clientes com R$ 200,00 cada. Após finalizar o sorteio individual de todas as urnas, elas serão abertas e os cupons reunidos. Neste momento, vamos sortear cinco ganhadores de R$ 1 mil cada e um ganhador de R$ 5 mil”, explica Faganello.

O modelo de campanha privilegia tanto associados quantos os clientes. “Serão dezenas de ganhadores, porque a premiação é bem dividida entre os consumidores. E para os lojistas, este modelo de campanha agrada muito, porque eles têm cashback de quase 50% do valor investido”, ressalta o presidente da Acia.

Serão distribuídos 100 mil cupons entre as lojas participantes. “Os clientes poderão identificar as mesmas com o cartaz da Campanha de Natal da Acia, que é feita em parceria com o Sicoob. Outra novidade, é que os internautas poderão achar o endereço das lojas no Google Maps, através de link no site da Acia”, adianta Faganello.

Natal para Curtir

O mote da campanha da Acia e do Sicoob é “Natal para Curtir”. “Queremos que as pessoas venham curtir o comércio de Apucarana. Temos uma cidade muito bem decorada e iluminada pelo poder público. Temos ofertas e ótimos produtos. Uma grande campanha de prêmios. Enfim, são mais de 70 mil motivos para curtir o Natal em Apucarana”, diz Faganello.

A Acia irá colocar na Praça da Catedral brinquedos infláveis gratuitos. “Fez muito sucesso no ano passado. Eles estarão disponíveis nos dias 07 e 08/12. Dos dias 11 a 15/12. E depois dos dias 18 a 22 de dezembro, mas somente para crianças com idade entre 3 a 12 anos, acompanhada dos pais ou responsáveis”, pondera Faganello.

A Campanha Natal para Curtir tem o apoio da Prefeitura de Apucarana, Sivana e Câmara da Mulher.

