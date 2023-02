Com queda de 30% no preço, carne de frango ganha espaço na mesa

Da Redação

Procura por carne de frango aumentou em Apucarana

Com uma queda de preços na faixa de 30%, a carne de frango vem ganhando espaço na mesa do consumidor. Os cortes mais consumidos – peito, filé e coxa e sobrecoxa- registaram as reduções mais significativas nos valores praticados nos açougues e supermercados de Apucarana.

Proprietária de um estabelecimento do setor na cidade, Elaine Querubin comenta que os preços do frango começaram a recuar no final do ano passado. Ela conta que o quilo do filé é vendido atualmente a R$ 16,99 e chegou a custar R$ 25,99 há menos de dois meses. A coxa e sobrecoxa, que estava na faixa de R$ 13,50, hoje é comercializada a R$ 9,99.

Elaine afirma que os preços estavam ainda menores, mas houve um alta de até 10% nas últimas semanas. “A carne de frango é fácil de fazer e bastante prática. Com a queda dos preços, a procura aumentou bastante”, explica a empresária.

Maurício Zaffalão, proprietário de outro açougue em Apucarana, confirma a tendência de queda de preços. O peito de frango, que chegou a ser vendido a R$ 17 e até R$ 18 o quilo no final do ano passado, hoje está na faixa de R$ 13,90. Já sobrecoxa pode ser encontrada a R$ 10,50 – o preço anterior chegou a R$ 14. “Aumentou, sim, um pouco a procura, mas já era uma carne que vendia bastante”, comenta Maurício.

Segundo especialistas do setor, a queda dos preços nos últimos meses é reflexo da redução das exportações no ano passado. Com isso, há mais produto disponível no mercado nacional e os valores praticados junto ao consumidor caíram por conta da “lei da oferta e da procura”.

Com a retomada das exportações em 2023, a tendência é de aumento nos preços nos próximos meses. Em janeiro, as vendas de frango in natura do Paraná para o mercado externo aumentaram 26,2%, segundo dados divulgados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), com base nos dados do governo federal.

