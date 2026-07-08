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ENSINO SUPERIOR

Com provas em Apucarana, Vestibular de Inverno da UEM ocorre neste domingo

No total, 11.840 candidatos tiveram as inscrições homologadas

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 15:52:11 Editado em 08.07.2026, 17:17:44
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Com provas em Apucarana, Vestibular de Inverno da UEM ocorre neste domingo
Autor A prova da UEM é composta por redação e 50 questões objetivas, distribuídas em áreas do conhecimento - Foto: AEN

Os candidatos inscritos no Vestibular de Inverno 2026 da Universidade Estadual de Maringá (UEM) vão prestar as provas neste domingo (12), no período da tarde. Os locais podem ser consultados no Menu do Candidato ou no app Vestibular UEM e estão distribuídos em Maringá – na UEM e na Unicive, – Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí, Ponta Grossa e Umuarama.

-LEIA MAIS: PM investiga policial flagrado agredindo caminhoneiro na BR-369 em Cambé

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A prova é composta por redação e 50 questões objetivas, distribuídas em áreas do conhecimento. A lista dos gêneros textuais indicados no programa de redação está disponível no Manual do Candidato, assim como o programa de prova. No total, 11.840 candidatos tiveram as inscrições homologadas. As vagas são para ingresso no ano letivo de 2027. Ao todo, são ofertadas 1.123 vagas em mais de 70 cursos de graduação presenciais de seis campus da instituição.

O resultado final será divulgado no dia 7 de agosto de 2026, nos canais oficiais da UEM. A Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU) pode ser contatada pelo telefone/WhatsApp (44) 3011-5700 ou pelo endereço de e-mail vestibular@uem.br. O edital do processo seletivo está no site do vestibular.

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