Com pipas e piquenique, usuários do CAPS AD encerram programação de saúde mental em Apucarana

Atividade marcou o encerramento do mês da Saúde Mental com lazer, resgate de memórias afetivas e convivência em meio à natureza

Usuários do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) de Apucarana participaram, nesta terça-feira (20), de um Festival de Pipas no Parque Ecológico da Raposa. A atividade, que reuniu pacientes e profissionais em uma manhã de lazer ao ar livre, encerrou as ações municipais alusivas ao Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro.

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A iniciativa foi estruturada por profissionais do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental, envolvendo a assistente social Júlia Maria Deusdará Santos, a enfermeira Conceição Vieira, a psicóloga Domingas Odeth Lázaro Chiñolo e a assistente social Emily Maria Costa. Antes da ida ao parque, o grupo realizou duas oficinas preparatórias nos dias 5 e 19 de outubro para confeccionar e personalizar os próprios brinquedos.

No parque, além de empinarem as pipas confeccionadas, os participantes compartilharam um piquenique coletivo e percorreram a área verde para visitar as cachoeiras e contemplar o lago. De acordo com Júlia Santos, a atividade estimulou a socialização e resgatou memórias afetivas da infância, reforçando que o cuidado psicossocial deve ultrapassar o ambiente clínico tradicional e alcançar espaços de convivência e lazer.

A importância da ocupação dos espaços públicos no tratamento foi reiterada pela gestão municipal. O secretário de Saúde, Guilherme de Paula, pontuou que o cuidado integral exige atenção às relações sociais e à qualidade de vida dos atendidos. Já o prefeito Rodolfo Mota ressaltou que levar os usuários para áreas naturais da cidade fortalece os vínculos comunitários, promove a inclusão social e consolida um modelo de atendimento mais humano na rede pública.