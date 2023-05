Com perfuratriz de 70 t, novo prédio da Acia inicia obras de fundação

Da Redação

As obras daquele que promete ser o maior prédio de Apucarana ganharam nesta quinta-feira (18) novo impulso com o início de operação de um equipamento de última geração na área de construção civil. A maior perfuratriz do Paraná e a segunda maior do Brasil começou a executar os trabalhos de fundação do Centro Empresarial da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), que está sendo construído no terreno da esquina das ruas Guarapuava e Irmã Eleutéria, no centro de Apucarana. Veja vídeo abaixo.

Com 28 andares, o Centro Comercial Acia assumirá o posto de maior e mais moderno edifício da cidade. O prédio contará com 174 salas comerciais e prevê um investimento total de R$ 60 milhões. São 30 mil metros quadrados de área construída, incluindo subsolo, térreo, três pavimentos para estacionamento e uma torre de 23 andares destinada exclusivamente para as salas comerciais. A construção, que prevê itens inovadores para a cidade, como elevadores inteligentes e controle eletrônico de acesso, está prevista para ser concluída em 2028.

Das174 salas comerciais, 120 já foram comercializadas. O térreo do prédio será destinado à Acia, que instalará no local sua nova sede, deixando o Palácio do Comércio. Realizada em sistema de condomínio, a construção é administrada pela SPE (Sociedade de Propósito Especifico), empresa criada para gerir o empreendimento e prestar contas aos investidores.

Com 70 toneladas, a perfuratriz iniciou os trabalhos no terreno para a concretagem das colunas de concreto de sustentação do prédio. Segundo a Acia, é a primeira vez que um equipamento desse porte é usado em uma obra na cidade.

O engenheiro civil Raphael Parra, responsável técnico da empresa contratada para realizar o trabalho de fundação, explica que a perfuratriz tem capacidade para chegar a até 25 metros de profundidade. O equipamento irá realizar o processo chamado de “estaca escavada”, com perfurações entre 70 cm e 1 metro de diâmetro. São pelo menos 144 estacas previstas no projeto.

“Esse tipo de fundação é diferente da convencional, na qual é usado um caminhão com uma estaca e tem o trabalho limitado ao nível de água. Com essa perfuratriz, é possível passar pelo nível de água e ainda chegar a profundidades onde a resistência é maior, até mesmo na rocha, se necessário”, assinala.

Outro ponto importante, segundo o engenheiro civil, é a segurança. “Esse tipo de perfuração acaba eliminando aquele serviço, que o pessoal usava muito, de descer um operário em um tubulão para alargar a base, o que gerava risco de soterramento. Com esse sistema, isso não ocorre”, afirma. O equipamento deve ficar entre 30 e 60 dias na cidade, dependendo do rendimento dos trabalhos.

O lançamento da pedra fundamental do Centro Empresarial Acia ocorreu em 24 de janeiro deste ano. Desde então, a construtora responsável pelo projeto fez o trabalho conhecido como “cortina de estacas”, fundamental para dar sustentação para o terreno e garantir o início da fundação.

O presidente da Acia, Wanderley Faganello, destaca o DNA apucaranense da obra, já que a construção é tocada pela Ida Construtora, que subcontratou uma empresa de alta tecnologia para a fundação. “É uma empresa que tem tecnologia para garantir uma perfuração com maior agilidade, rapidez e segurança. Isso se chama inovação. É o que estamos procurando nesse prédio desde o início”, afirma Faganello.

Ele assinala que as obras estão avançando dentro do cronograma. Com o trabalho de fundação, a construção ganhará mais visibilidade. “A fase de terraplanagem é mais demorada. Não aparece muito, até porque está cercada pelos tapumes”, afirma, observando que uma câmera foi instalada para gravar permanente a evolução da obra. “É um prédio magnífico, com o que há de mais moderno”, completa.

Assista:

null - Vídeo por: TN ONLINE

Por Fernando Klein



