Com o recorde de 25 candidatas, Apucarana realiza Miss Terceira Idade

As 25 candidatas inscritas no concurso Miss Terceira Idade de Apucarana 2023 se reuniram nesta segunda-feira (18) para uma sessão de foto e um café da tarde com a presença do prefeito Junior da Femac e da primeira-dama Carmen Lúcia Izquierdo Martins. A 7ª edição do concurso será realizada no dia 22 de setembro, no Cine Teatro Fênix, às 19h30, reunindo participantes com idade entre 60 anos e 78 anos.



continua após publicidade

“Realizamos o último concurso e 2019. Tivemos que dar uma parada devido à pandemia. Agora voltamos com esse evento maravilhoso. Todas vocês representam a beleza das mulheres apucaranenses. Obrigada por participar e tornar possível essa grande festa que proporciona momentos marcantes e felizes para cada candidata”, afirma Junior da Femac, que juntamente com sua esposa entregou uma “lembrancinha” às 25 inscritas no concurso.

-LEIA MAIS: Com mais de 200 ciclistas, Apucarana realiza o 4º Pedal Solidário

continua após publicidade

Como parte dos preparativos do concurso as candidatas realizam na quarta-feira o segundo e último ensaio. Amanhã elas participam de um passeio, visitando os principais pontos turísticos da cidade.

“O Miss Terceira Idade 2023 recebeu um número recorde de inscritas. É um evento que valoriza as mulheres apucaranenses, pela sua vivência, pelo que elas representam na sua comunidade e na sua família”, afirma a secretária municipal da Assistência Social, Jossuela Pirelli.

Maria Leonice da Silva Pedro, eleita Miss Terceira Idade 2019, vai passar a faixa para vencedora do concurso na próxima sexta-feira. “Foi uma honra representar Apucarana nos eventos da Terceira Idade em várias cidades do estado. Ser miss foi gratificante, um acontecimento lindo na minha vida. Deixo uma mensagem para cada uma das 25 candidatas: vocês já são vitoriosas pela decisão de participar dessa festa de valorização da mulher da terceira idade”, destaca Maria Leonice.

O Miss Terceira Idade é uma realização da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turismo.

Siga o TNOnline no Google News