Com novos policiais, 10º BPM quer reativar destacamentos na região

Com a formatura de novos soldados, o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana, no norte do Paraná, pretende reativar os destacamentos da região que estão sem policiais. Ao todo, 59 soldados concluíram o curso de formação na unidade nesta quarta-feira (13). O novo efetivo deve complementar o contingente policial da área do batalhão que compreende 12 cidades, sendo que em 10 existem subunidades policiais.

Em algumas dessas subunidades não há policiais fixos, como é o caso de Rio Bom que é atendido por equipes lotadas em outros municípios que se revezam no atendimento. O prefeito, Moisés José de Andrade, afirmou que a formatura de novos agentes de segurança possibilitará a reativação do destacamento policial da cidade ainda neste mês. "O município voltará a contar com destacamento próprio da PM a partir de 20 de setembro. Teremos efetivo sempre presente em nosso município”, afirmou.

O tenente-coronel Edvaldo Isidoro Vieira, comandante do 10º BPM, ressalta que a prioridade que todas as cidades tenham policiamento 24 horas. “Assim que todos militares que irão integrar nosso efetivo estiverem à disposição, a previsão é que os 10 destacamentos das cidades que compõem nossa área estejam reativados e atendendo a população em tempo integral”, assinala.

A projeção, segundo o comandante, é que 58 policiais sejam distribuídos pela área do batalhão que, além de Apucarana, compreende os municípios de Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, São Pedro do Ivaí. A distribuição por cidade ainda será definida assim que os agentes se apresentarem.

“Nem todos esses policiais foram formados na nossa unidade, alguns são militares com mais anos de Corporação que virão de outros locais para agregar com experiência”, informa.

FORMATURA

Todos os municípios do Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí receberão um reforço no efetivo policial a partir desta quarta-feira (13) com a formatura de mais 362 soldados da Polícia Militar do Paraná (PMPR). A cerimônia que marca a conclusão do treinamento dos novos policiais militares aconteceu no Ginásio de Esportes Moringão, em Londrina, e contou com a participação do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Os formandos desta quarta-feira compõem um grupo de 2.482 novos soldados formados para atuarem em todo o estado e que foram selecionados em um concurso público estadual aberto em 2020.

Segundo o governador, o ingresso dos profissionais dos profissionais, que é uma das maiores da história da Polícia Militar do Paraná, ajuda a garantir a segurança da população paranaense e reafirma o compromisso com o fortalecimento da instituição.

“Fazemos isso porque segurança pública se faz de duas maneiras: com capital humano, que é a presença física policial, e também com investimento em tecnologia e novos armamentos. Investimos em 800 viaturas, mais de 20 mil pistolas, mais de 1 mil fuzis e dois novos helicópteros do Projeto Falcão. Estamos fazendo isso justamente para dar o amparo para os nossos policiais e para modernizar a segurança pública do Estado. O resultado disso é a queda nos índices de violência e aumento na segurança da população”, afirmou Ratinho Junior.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o ingresso deste novo grupo de policiais reforça o policiamento de todos os municípios do Estado. “A segurança pública está recebendo uma atenção muito especial por parte do Governo do Estado, o que representa um avanço muito importante para o Paraná. Estes 2,5 mil novos policiais sendo distribuídos de forma técnica para atender e reforçar todas as regiões do Estado”, afirmou.

