Com novo conceito de morar, LIFE RESIDENCE é lançado em Apucarana

O LANÇAMENTO do LIFE RESIDENCE, um novo empreendimento da Carvamar Empreendimentos e da Leben Construtora, foi realizado na noite de terça-feira (06/06) no Kawaii Eventos, em Apucarana. Com conceitos inovadores para agregar e facilitar o dia a dia dos moradores, tornando a experiência de morar única, o residencial une funcionalidade, tecnologia e uma bem pensada estrutura de lazer.

continua após publicidade

O evento recebeu representantes de imobiliárias, corretores, clientes e convidados, que conheceram todos os detalhes sobre o novo empreendimento. Plantas, condições de pagamentos, e todos os diferenciais do residencial foram apresentados aos presentes. Além disso, foi oficialmente dada a abertura para as vendas do empreendimento.

Para o Samuel Mariano de Carvalho, diretor da Carvamar, o residencial tem tudo para agregar ao município de Apucarana. “Trouxemos um projeto muito diferenciado para Apucarana, nós achamos que a população daqui tem esse perfil e a gente pretende trazer um produto que atenda a necessidade do público apucaranense”, comentou.

continua após publicidade

O empreendedor destaca que a qualidade de vida que o Life Residence proporciona é um grande diferencial. “O conceito de maior qualidade de vida já vem no DNA do LIFE RESIDENCE e um dos exemplos disso e a localização que une o melhor dos dois mundos: proximidade do centro e do Lago Jaboti ao mesmo tempo”. É um produto pronto, moderno, compacto, que o cliente se mudará e poderá fazer uso de toda área comum de imediato, pois a mesma já estará toda mobiliada e equipada”, finalizou.

Heitor Simões Van Dal, diretor da construtora Leben, reforça que foi dada atenção para os mínimos detalhes durante o planejamento do projeto. “Nosso objetivo é trazer algo diferente para o público. É um empreendimento que nós buscamos soluções para o cliente, buscamos com tecnologia, com pequenas questões do uso do próprio empreendimento, do apartamento. Pensamos em detalhes mínimos, como o interruptor do lado de uma cama, que ajuda e faz toda a diferença no uso do dia a dia”, disse.

O empresário informou que o residencial deve ser entregue para o meio do ano de 2026. “Temos previsão para junho ou julho de 2026, depende agora de nós assinarmos o contrato com a instituição financeira, mas tudo está ocorrendo dentro do planejado então acreditamos que estaremos entregando as chaves aos compradores em meados de 2026”, comentou Heitor.

continua após publicidade

Os apartamentos contam com três tipologias de plantas no pavimento, com 58, 62 e 81 metros quadrados, com dois e três quartos, em projetos que são flexíveis e abrem espaço para integrações, uma grande demanda do mercado atual. No primeiro pavimento, contam com quatro plantas Garden de 96 a 117 metros quadrados, com dois e três quartos, onde possuem um terraço amplo para convivência social.

Assista:

continua após publicidade

ÁREA COMUM

O residencial também se destaca pelas áreas de lazer e convivência, cuidadosamente planejadas para proporcionar aos moradores uma experiência de moradia diferenciada com muita funcionalidade. O Life Residence terá salão de festas, lounge com lareira ecológica, espaço gourmet, espaço oficina para compartilhamento de ferramentas, piscina, coworking, espaço delivery, bike station para fazer a manutenção da bike, e um Marketplace - um mini mercado criado para atender necessidades dos moradores de forma rápida, segura e descomplicada sem necessidade de sair do residencial.

Siga o TNOnline no Google News