Com nova transferência, ala feminina do minipresídio é desativada

As presas foram transferidas para a Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina.

As últimas cinco presas que restavam na Cadeia Pública de Apucarana, no norte do Paraná, foram transferidas na manhã desta quarta-feira (14) para a Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina.

A decisão foi tomada pela direção do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen) diante da desativação da ala feminina do Minipresídio de Apucarana.

No final do mês de agosto outras 26 presas foram transferidas. Com a transferência de todas as presas, a ala feminina da Cadeia Pública foi desativada definitivamente.

Transferências Arapongas

Cinquenta presos da Cadeia Pública de Arapongas foram transferidos em março deste ano para a Penitenciária Estadual de Londrina III (PEL). Para a transferência, foi montada uma força tarefa com Polícia Militar, agentes do Depen, integrantes da Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal e até o helicóptero da PMPR.

