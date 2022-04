Com mudanças no time, Apucarana Sports recebe o Iguaçu

Da Redação

O Apucarana Sports poderá ter pelo menos três mudanças para a partida deste domingo (1º) contra a Associação Atlética Iguaçu, de União da Vitória, às 15h30, no Estádio Municipal Olímpio Barreto, pela quinta rodada da Divisão do Acesso do Campeonato Paranaense. Em 8º lugar na classificação, com quatro pontos, a equipe precisa da vitória para não comprometer ainda mais a sua situação no campeonato.

continua após publicidade .

O zagueiro Dipão deve reassumir a titularidade após ficar de fora nas três últimas rodadas. Fandinho deixa a equipe. O volante Djair é o mais cotado para a vaga no meio de campo no lugar do Matheus Freire, que quebrou o maxilar e não joga mais pelo clube na temporada. Barra e Julyano correm "por fora". No ataque, Rodrigo Paraná entra no lugar de Bruno Andrade, que não marcou ainda na competição e vem sendo contestado pela torcida.

O técnico Douglas Santos também contará com a volta do meia Pacato, que estava suspenso na rodada anterior. Pressionado pelos maus resultados – a equipe venceu apenas uma partida na competição -, ele testou uma formação bem ofensiva, com o trio Pacato, Jailton e Ataliba no meio campo, e Diego Paulista e Rodrigo Paraná na frente.

continua após publicidade .

O "Dragão do Norte" fez um jogo-treino nesta sexta-feira (29) no Estádio Municipal Olímpio Barreto com o sub-20. Douglas Santos conversou por um longo tempo com os atletas no gramado e procurou mobilizar os atletas para a partida, que é decisiva para as pretensões da equipe.

O jogo neste domingo será arbitrado por Eduardo da Silva Silveira, de Curitiba, sendo auxiliado por João Cléber Cecatto Wagner, também da capital, e Vinicius Martinelli Gomes, de Loanda. O AA Iguaçu ocupa a terceira posição com 7 pontos e vem de vitória na última rodada por 1 a 0 sobre o Prudentópolis, em casa.