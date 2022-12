Com moto furtada, homem tenta fugir da PM e acaba preso em Apucarana

Da Redação

Motocicleta furtada em novembro foi recuperada e levada à delegacia de Apucarana

Um homem, de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira (22), no bairro Jardim Tibagi, em Apucarana, no norte do Paraná. Ele estava com uma motocicleta furtada e tentou fugir da abordagem, mas acabou sendo preso.

Segundo a PM, o rapaz iria ser abordado por estar com o capacete levantado enquanto pilotava a motocicleta. Contudo, ele fingiu que respeitaria a ordem da polícia e resolveu fugir a pé. A equipe correu atrás dele e o alcançou 100 metros depois. O criminoso tentou resistir, conforme a PM, mas acabou sendo preso.

De acordo com a equipe policial, eles voltaram ao local onde havia ficado a moto, que foi constatada que era produto de furto ocorrido no início de novembro, em Marilândia do Sul, também no norte do Paraná.

O homem foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana e, segundo a PM, deve responder por receptação, crime que ele já tinha passagem, e resistência.

