Com melhora do tempo, Apucarana intensifica sinalização viária no centro da cidade

A Prefeitura de Apucarana intensificou a pintura da sinalização de trânsito na área central da cidade após uma trégua nas chuvas. O serviço, que já alcança cerca de 70% de conclusão nas vias contempladas recentemente com micropavimento, está sendo realizado preferencialmente no período noturno. A estratégia adotada pela administração municipal visa minimizar os impactos no trânsito e evitar transtornos ao comércio local, garantindo a fluidez viária durante o horário comercial.

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A renovação da pintura é a etapa complementar à aplicação do micropavimento, uma medida preventiva executada para proteger a malha viária contra os danos causados pelos frequentes períodos chuvosos. O prefeito Rodolfo Mota ressalta que a intervenção no asfalto criou uma capa de proteção essencial para as ruas do centro. Segundo ele, a nova sinalização consolida esse trabalho, assegurando melhores condições de circulação e mais segurança tanto para os motoristas quanto para os pedestres.

O avanço do cronograma, no entanto, depende diretamente da estabilidade climática. O secretário municipal de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil, Almir Antonio de Freitas, explica que a pintura exige que o asfalto esteja completamente seco para garantir a aderência do material e evitar desperdícios. Com a recente melhora do tempo, as equipes conseguiram acelerar o ritmo dos trabalhos na última sexta-feira e na noite de domingo, focando na demarcação de faixas de pedestres, linhas divisórias de pistas e vagas de estacionamento destinadas a carros, motocicletas e ônibus.

A continuidade do tempo firme permitirá que o município avance para novos trechos nos próximos dias. De acordo com o planejamento da secretaria, as próximas intervenções devem ocorrer em trechos das ruas Clóvis da Fonseca, René Camargo e Galdino Gluck. Em uma etapa posterior, outras vias da região central que também apresentam desgaste na demarcação, a exemplo da Rua Ponta Grossa, deverão receber manutenção.