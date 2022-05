Com medo de apanhar, criança foge e mãe aciona PM

Da Redação

Uma menina de 11 anos deu um grande susto na mãe, na noite desta sexta-feira, 27, no Jardim Novo Horizonte, em Apucarana. Depois de um desentendimento com o irmão, de apenas 6 anos, a criança, com medo de apanhar, fugiu de casa, deixando todos preocupados. A mãe acionou a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade .

No local, a mulher contou à polícia que sua filha, de 11 anos, se envolveu em uma discussão com o irmão, de 6 anos, e logo após, fugiu de casa por volta das 17h e não havia retornado. A equipe foi acionada às 23h30.

Os policiais realizaram buscas nas proximidades e conseguiram localizar a criança fujona, que disse que havia saído de casa por causa da discussão que teve com seu irmão e estava com medo de apanhar.

continua após publicidade .

Após conversar com a criança e com a mãe, os policias constataram que não havia riscos à integridade física da criança, e que tudo não passou de um mal-entendido. A menina foi entregue à sua mãe.