Com medo de agressões, mãe aciona polícia contra o próprio filho

Uma mulher, que não teve a idade revelada, acionou a Polícia Militar (PM) contra o próprio filho, na noite deste domingo, 11, no Distrito de Vila Reis, em Apucarana. Cansada de ser ameaçada e temendo ser agredida fisicamente, a mãe pediu ajuda aos policiais e revelou não aguentar mais a situação, a ponto de desejar sair da própria casa e ir morar com as netas.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe policial foi até o endereço para verificar uma situação de violência doméstica, em que o filho estava agredindo verbalmente a mãe idosa e como ele estaria embriagado, ela temia que fosse agredida fisicamente.

A vítima informou à equipe que um dia antes, ele arremessou um objeto e acertou a cabeça da mãe. A senhora também relatou que já teve uma Medida Protetiva em desfavor do filho, e decidiu acionar a PM pois não aguentava mais. Ela disse ainda que estava saindo da residência para ir morar com as netas, devido as agressões sofridas.

Foi dada voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Apucarana.

