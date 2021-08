Da Redação

Com máxima de 30º C, calor prevalece nesta terça-feira

Apucarana amanheceu ensolarada nesta terça-feira (10) e registrou temperatura mínima de 16º C. A máxima deve chegar aos 30º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a terça-feira será de calor intenso e sem previsão de chuva para a cidade e região.

O avanço de uma nova frente fria favorece o aumento de nebulosidade e a ocorrência de chuvas sobre as regiões de fronteira com a Argentina e o Paraguai e de divisa com Santa Catarina. No entanto, nas demais regiões paranaenses o tempo segue estável na terça-feira. O tempo mais seco também deixa baixa a umidade relativa do ar. As temperaturas apresentam rápida elevação e até faz um pouco de calor durante a tarde.