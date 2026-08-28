Com máxima de 29°C, Apucarana terá sexta-feira quente

Município não tem previsão de chuva, mas rajadas de vento podem chegar a 43 km/h

Apucarana terá uma sexta-feira (28) de temperaturas elevadas, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima deve chegar aos 29°C. Os dados do Simepar indicam 0% de probabilidade de chuva e precipitação acumulada de 0,0 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 49% e 82%. Os ventos predominantes serão de nordeste, com velocidade média de 14 km/h e rajadas que podem alcançar 43 km/h.

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No Paraná, a sexta-feira será marcada principalmente pelo calor. Conforme o Simepar, as temperaturas devem ficar próximas ou acima dos 30°C em praticamente todas as regiões do Estado.

Os ventos predominantes de norte e noroeste ganham intensidade entre o meio da manhã e a tarde, com rajadas que podem superar os 50 km/h em vários setores.

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O Simepar não descarta a ocorrência de chuvas rápidas e bem localizadas durante o período de maior aquecimento, principalmente próximo a encostas de serras e vales de rios do Norte, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. No fim da noite, instabilidades pontuais também podem ocorrer no Sudoeste e no Sul do Paraná.

Em Apucarana, entretanto, a previsão indica tempo seco durante a sexta-feira, sem registro de chuva previsto para o município.