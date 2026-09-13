Com máxima de 18°C, Simepar prevê domingo chuvoso e frio para Apucarana

Instabilidade permanece em todo o Paraná, com maiores acumulados previstos para a metade norte e Campos Gerais

Apucarana terá um domingo (13) de chuva e temperaturas baixas, conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A probabilidade de ocorrência de chuva chega a 98%, com precipitação acumulada estimada em 23,6 milímetros.

Os termômetros devem variar entre 14°C e 18°C, mantendo a sensação de frio durante o dia. A umidade relativa do ar ficará bastante elevada, entre 88% e 98%.

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Os ventos sopram do leste (L), com velocidade média de 14 km/h. As rajadas podem atingir 47 km/h.

Paraná terá chuva persistente e sensação de frio

No Paraná, o tempo permanece instável em todas as regiões neste domingo. Segundo o Simepar, a previsão é de chuva persistente, acompanhada de sensação de frio, especialmente nas regiões Leste e Centro-Sul.

Os maiores acumulados de chuva devem ser registrados na metade norte do Estado e nos Campos Gerais.

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O cenário é de um domingo marcado por temperaturas mais baixas e elevada umidade em todo o Paraná. Em Apucarana, a previsão indica chuva ao longo do dia, com máxima de apenas 18°C e possibilidade de rajadas de vento de até 47 km/h.