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Com máxima 20°C, frio ganha força em Apucarana nesta terça-feira (07)

Dia começa com temperaturas baixas e termina com clima ameno

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 06:00:03 Editado em 06.07.2026, 09:55:43
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Com máxima 20°C, frio ganha força em Apucarana nesta terça-feira (07)
Autor Em Apucarana, os termômetros devem variar entre 10°C e 20°C - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A terça-feira (7) será de tempo firme em Apucarana, mas com sensação de frio ao longo do dia. Não há previsão de chuva, e o retorno do sol ocorre após a passagem de um sistema frontal pelo oceano. A chegada de uma nova massa de ar frio ao Sul do Brasil provoca queda nas temperaturas em todo o Paraná.

Em Apucarana, os termômetros devem variar entre 10°C e 20°C. A umidade relativa do ar oscila entre 59% e 99%, enquanto a probabilidade de chuva é de 0%. Os ventos predominam de sudoeste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas de até 22 km/h.

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No estado, o sistema frontal avança pelo oceano durante a terça-feira e influencia principalmente as regiões Leste, Campos Gerais e faixa Norte na primeira metade do dia. Com o afastamento do sistema, o tempo melhora gradualmente e o sol volta a predominar em todas as regiões.

A nova massa de ar frio que avança pelo Sul do Brasil favorece um declínio acentuado das temperaturas em todo o Paraná, mantendo o clima típico de inverno, especialmente durante as primeiras horas da manhã e à noite.

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