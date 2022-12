Com mais de mil casos em dezembro, covid-19 preocupa em Apucarana

Da Redação

Apenas 28% dos apucaranenses tomaram a segunda dose de reforço contra a covid

O número de casos de covid-19 disparou em Apucarana em dezembro. São 1.086 confirmações do novo coronavírus até esta quinta-feira (22), faltando ainda nove dias para o final do mês. A média é de 49,3 registros da doença por dia. O cenário é bem diferente de novembro, quando a cidade fechou o mês com 213 diagnósticos positivos, uma média diária de 7,1 casos.



A situação preocupa com a chegada das festas de final de ano e das viagens, principalmente para o litoral. Por conta disso, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, fez um alerta nesta quinta-feira (22) para que a população procure pelas doses de reforço da vacina contra a covid-19. Segundo ele, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica demonstrando preocupação com o aumento da circulação de variantes, cepas e subvariantes do novo coronavírus.

“Principalmente com chegada do Natal e do Ano Novo, é importante que todos coloquem em dia os seus calendários vacinais. Quem não tomou as doses de reforço deve procurar as salas de vacinação mais próximas do seu município. A vacina é a nossa salvaguarda, o nosso passaporte para o futuro para continuarmos com esse nosso cotidiano assegurado”, disse o secretário de saúde, que é deputado federal eleito pelo PSD.

Ele afirma que é preciso manter os cuidados mesmo no final do ano, quando ocorrem as tradicionais confraternizações. “Os cuidados devem continuar. É preciso usar o álcool gel sempre que puder e evitar grandes aglomerações em ambientes fechados. Quando isso acontecer, é importante usar a máscara”, assinala.

Nos 17 municípios pertencentes à 16ª Regional de Saúde (RS), de Apucarana, 65,9% das pessoas com mais de 18 anos de idade receberam a primeira dose de reforço (terceira dose), mas apenas 28% procuraram pela segunda dose de reforço (quarta dose).



IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

Emídio Bachiega, secretário de Saúde de Apucarana, afirma que o aumento de casos em dezembro gera preocupação. O município também registrou mais uma morte nesta semana por conta da doença: uma idosa de 91 anos.

Desde o início da pandemia, Apucarana soma 560 óbitos e 39.846 casos confirmados. Apenas nesta quinta-feira (22) foram 90. Em janeiro de 2022, o município registrou o pico da doença, com 8.675 confirmações, muito por conta das aglomerações de final de ano.

“O momento é, sim, de preocupação com o aumento de casos, principalmente agora com as festas de Natal e de Ano Novo. Por outro lado, a maioria das pessoas vem apresentando sintomas leves e não houve aumento de internações”, comenta. Quatro pacientes de Apucarana estão internados com a doença no Hospital da Providência, conforme o boletim desta quinta-feira.

Segundo Emídio, essa situação só é possível graças à vacina. Por isso, o secretário afirma que é importante a população buscar pelas doses de reforço. No município, 64,7% tomaram a segunda dose de reforço (terceira dose) e apenas 28,6% a segunda dose de reforço (quarta dose).

A vacina está disponível de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às16h30, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Walter Lazarini, no distrito do Pirapó; Romeu Milani, na Rua Osvaldo Cruz, no centro da cidade; Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis; Marcos Sanches Mascaro, Núcleo Parigot de Souza; e Elayne Mazur, no Jardim Interlagos.

Por conta do final de ano, os postos de saúde que trabalhavam em horário estendido - das 8h30 às 20h30-, vão vacinar também das 8h30 às 16h30 na próxima semana, entre o Natal e o Ano Novo. São eles: UBSs: Raul Castilho, no Núcleo João Paulo; Takaiti Metade, no Núcleo Dom Romeu; Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; e Antonio Chile, no Jardim Colonial.

Por Fernando Klein

Cobertura vacinal na 16ª RS – Acima de 18 anos

Primeira dose 100,58%*

Segunda dose 99,29%

Primeira dose de reforço 65,89%

Segunda dose de reforço 28,03%

* Índice é superior a 100% porque o número de vacinas superou a estimativa populacional na faixa etária

