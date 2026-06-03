Com mais de 30 alunos da região, Ganhando o Mundo 2027 divulga convocados

A primeira convocação dos alunos selecionados para o Ganhando o Mundo 2027 foi feita nesta quarta-feira (03) com os nomes de quase 500 estudantes da rede estadual, sendo o primeiro colocado dos municípios paranaenses, além dos 100 primeiros classificados inscritos no programa Bolsa Família - critério de renda familiar. Uma segunda chamada será realizada posteriormente, conforme o número proporcional de vagas disponíveis por município.

São 30 alunos da região classificados em primeiro lugar em cada município, sendo 16 do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana e 14 do NRE de Ivaiporã. Os outros sete são inscritos no Bolsa Família, sendo cinco do NRE de Ivaiporã e dois do NRE de Apucarana. Confira os nomes da convocação AQUI.

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A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), já está em sua oitava edição e se consolida como o maior programa de intercâmbio estudantil internacional do País. Os alunos da rede estadual tiveram do dia 24 de fevereiro até 23 de abril para se inscreverem. O prazo de entrega da documentação é de 8 a 10 de junho.

Desde o início das inscrições, alunos de diversas regiões já demonstraram interesse em participar da iniciativa, que propicia a oportunidade de vivenciar a experiência de intercâmbio, com imersão em novas culturas e aprimoramento acadêmico e pessoal.

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Para o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, o programa representa muito mais do que uma oportunidade de intercâmbio internacional. “A iniciativa tem se firmado como uma importante ferramenta de transformação na trajetória educacional dos nossos estudantes. Ao proporcionar novas vivências e ampliar perspectivas, contribui para o desenvolvimento de competências e fortalece o protagonismo dos alunos nas instituições da rede estadual”, acrescentou.



Nesta edição são ofertadas vagas para intercâmbio na Austrália (100), Canadá (500), Irlanda (100), Nova Zelândia (150) e Reino Unido (150). Os estudantes selecionados terão todas as despesas custeadas pelo Governo do Estado, incluindo passaporte, visto, materiais didáticos, uniformes e documentação acadêmica, além de receberem um auxílio mensal durante o período no Exterior. Os embarques estão previstos para 2027, com cronograma e destinos detalhados ao longo da execução do programa.

Desde 2022, o Ganhando o Mundo já contemplou a 4.540 jovens da rede estadual de ensino, com investimento acumulado superior a R$ 500 milhões. O pacote de apoio inclui alimentação, hospedagem, transporte interno, emissão de passaporte e vistos, passagens aéreas, exames médicos, vacinas, seguro-viagem, matrícula e mensalidade na escola estrangeira, além de material didático, uniforme e documentação acadêmica. Cada estudante, que fica durante um semestre letivo no Exterior, também recebe um auxílio mensal de R$ 800 durante o intercâmbio.