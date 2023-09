Com mais de 200 ciclistas, Apucarana realiza o 4º Pedal Solidário

Com a presença de mais de 200 ciclistas do município e de toda a região, ocorreu nesse domingo pela manhã (17/09), em Apucarana, a 4ª edição do Pedal Solidário, evento realizado pela Associação Terra Brasil de Ciclistas de Apucarana e que contou com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e do Conselho Municipal de Esportes.

Após ser servido um café da manhã para os atletas, a largada foi realizada às 8 horas, próxima a Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho no distrito da Vila Reis. Por quatro horas, os ciclistas, entre crianças, jovens e adultos (masculino e feminino), pedalaram na zona rural de Apucarana, com percursos de 20 e de 40 quilômetros.

“É um evento que teve início em 2018 e após a pandemia voltou com força máxima nessa temporada, reunindo muitas famílias de várias cidades da região e com o pedal tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, que prestigiou a largada do passeio.

O primeiro pedal aconteceu em 2018 no Xaxim, o segundo em 2019 no Barreiro e o terceiro foi realizado no mês de março do ano passado no distrito de Correia de Freitas.

De acordo com Wellington César de Oliveira, vice-presidente da Associação Terra Brasil, o pedal foi tranquilo e todos ficaram satisfeitos. “O evento foi muito elogiado pelos participantes, que passaram com suas bicicletas pela região do Cemitério Ucraniano, Bilote, Km 28, Vila Rural Nova Ucrânia e Cachoeira do Moinho. Todos os participantes receberam medalhas e o maior grupo de ciclistas, o mais jovem e o mais velho ganharam troféus. O maior grupo foi o MTB de Apucarana, com 22 ciclistas inscritos”, destaca Wellington.

Segundo o regulamento do Pedal Solidário, a iniciativa tem por objetivo estimular a prática do ciclismo com enfoque no respeito ao meio ambiente, conscientizando a população sobre a importância de preservar matas, rios, nascentes e animais silvestres. Além disso, parte dos valores arrecadados nas inscrições será revertida em cestas básicas para famílias carentes do município.

“Um dos beneficiados foi o senhor Alfredo José Gomes, conhecido como Alfredão, que realiza atividades sociais no município. Também nesse domingo teve sorteio de duas bicicletas para crianças da Vila Reis”, disse Wellington.

O 4º Pedal Solidário contou ainda com a parceria da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, Guarda Municipal e da Polícia Militar.

