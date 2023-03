Com Lagoão lotado, fase municipal dos JEP´s é aberta em Apucarana

Da Redação

O Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana, sediou nessa quinta-feira (30/03), a solenidade de abertura da fase municipal dos 69º Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), competição voltada para alunos nas categorias “A” (15 a 17 anos) e “B” (12 a 14 anos), masculino e feminino. Até o dia 12 de abril, mais de 1.500 pessoas, entre alunos/atletas, professores, dirigentes e árbitros estarão nas disputas das modalidades de basquetebol, futsal, voleibol, vôlei de praia, atletismo, tênis de mesa e xadrez. São 21 estabelecimentos de ensino inscritos no evento.

Com uma bonita festa, a praça de esportes ficou lotada, com a presença dos alunos dos quintos anos das 36 escolas municipais e tendo a participação da Banda Municipal Maestro João Florindo.

Participaram do cerimonial o prefeito Junior da Femac, o presidente da Câmara Municipal, Luciano Augusto Molina Ferreira, o chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), Vladimir Barbosa da Silva, o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, vereadores, secretários municipais, professores de educação física e diretores dos colégios inscritos e, demais autoridades do município.

As atrações iniciais do cerimonial foram às apresentações das jovens atletas de ginástica rítmica (GR) da escolinha da Secretaria Municipal de Esportes e das alunas da Escola de Dança da Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur). Na sequência do evento, aconteceu o desfile das 21 delegações e, em seguida, foi executado o hino nacional.

Depois a aluna Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza, atleta de futsal do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, conduziu a tocha e fez o acendimento da pira olímpica, enquanto o aluno João Henrique Araújo da Fonseca, da equipe de basquetebol do Colégio Platão, realizou o juramento do atleta.

O prefeito Junior da Femac falou com alegria da realização dos JEP´s. “O esporte é muito importante, ajuda a formar o caráter, a cidadania, o trabalho em equipe, de saborear a vitória e de respeitar o adversário. Tudo isso é o esporte e Apucarana tem feito isso ao longo dos últimos anos, com várias iniciativas, trazendo grandes eventos, incentivando as escolinhas esportivas e reformando as praças esportivas”, destaca o prefeito Junior da Femac, que agradeceu aos diretores dos colégios, ao Núcleo Regional de Educação e aos professores de educação física.

O chefe do NRE, Vladimir Barbosa da Silva, mostrou satisfação durante o cerimonial no Lagoão. “Que maravilha essa abertura dos Jogos Escolares em Apucarana, com o professor Grillo e o prefeito Junior da Femac estando de parabéns, pois todos os anos eles trazem competições de alto nível na cidade, desejando sucesso aos atletas da fase municipal que serão os nossos representantes nas próximas etapas dos JEP´s”, frisa Silva.

O presidente da Câmara Municipal, Luciano Molina, enalteceu a disputa em Apucarana. “Aproveitem essa grande oportunidade de disputar os jogos, fazer novas amizades, sendo muito importante que vocês façam o máximo representando os seus colégios. É uma oportunidade de conhecerem outros lugares se classificando para as fases seguintes da competição podendo até chegar a um Campeonato Brasileiro”, cita Molina.

O professor Grillo mostrou estar contente com a disputa de mais uma edição dos Jogos Escolares. “Preparamos os jogos com muito carinho, com toda a nossa estrutura e prontos para atender os alunos nas sete modalidades que serão realizadas nas categorias masculina e feminina até o dia 12 de abril, destacando ainda que Apucarana também sediará no mês de agosto a fase final da classe “B”, quando virão competidores de todo o Estado”, comenta o professor Grillo.

Nesta quinta-feira (30/03), a partir das 13 horas, ocorrerá a primeira rodada do futsal. São dez partidas, com cinco no Lagoão e cinco no Complexo Esportivo Áureo Caixote. Nesta sexta-feira (31/03), a partir das 8 horas, nas duas praças esportivas, será realizada a segunda rodada da modalidade. Também nesta sexta (31), a partir das 8 horas, no Complexo Estação Cidadania, começa a disputa do voleibol.

Disputam os JEP´s, alunos/atletas dos colégios Agrícola Manoel Ribas, Santos Dumont, Antônio dos Três Reis de Oliveira, Heitor Furtado, Padre José Canale, Carlos Massaretto, Tadashi Enomoto, Evolução, Godomá de Oliveira, Mater Dei, Nilo Cairo, Nossa Senhora da Glória, Osmar Guaracy Freire, Padre José de Anchieta, Platão, Polivalente, Izidoro Luiz Cerávolo, São Bartolomeu, São José, Sesi e Vale do Saber.

A fase municipal é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e do Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

