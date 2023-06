Com helicóptero, Polícia Civil cumpre mandados na região

Investigadores de Apucarana, Jandaia do Sul participam da ação

Moradores de Apucarana e também de Jandaia do Sul, norte do Paraná, perceberam que logo no começo da manhã desta sexta-feira (2), um helicóptero estava sobrevoando os dois municípios. A movimentação faz parte de uma operação da Polícia Civil.

Investigadores de Apucarana, Jandaia do Sul e de outras cidades cumprem mandados de busca e apreensão, em Jandaia. O delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha, também participa da ação e deve falar sobre a operação ainda nesta sexta.

A Polícia Civil repassou que a operação tem a intenção de combater crimes como o tráfico de drogas e assassinatos. A equipe do TNOnline acompanha a ação. Em breve, mais informações.

Outra ocorrência

Retroescavadeira avaliada em R$1 mi é recuperada pela Polícia Civil

A Polícia Civil (PC) de Apucarana recuperou no fim da tarde desta quarta-feira (31) a retroescavadeira furtada no dia 17 de maio em uma propriedade rural do Distrito de Caixa de São Pedro, Zona Rural da cidade. O veículo estava em uma fazenda, entre Guaraci e Bentópolis, a cerca de 86 Km de Apucarana. O dono da propriedade deve responder pelo crime de reptação, informou o delegado adjunto, André Garcia, que repassou que o maquinário está avaliado em R$1 milhão. Para ler mais, clique aqui.

