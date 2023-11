Com grande público, Papai Noel chega em Apucarana; veja fotos

Apesar do tempo instável registrado nesta noite de terça-feira (28), a chuva deu uma trégua e um grande público pôde acompanhar a chegada do Papai Noel em Apucarana. O evento, realizado pela Prefeitura para marcar o início da programação do Natal da Família, aconteceu novamente no Platô da Praça Rui Barbosa.

Cerca de seis mil pessoas estiveram presentes para acompanhar o evento. Antecedido por um espetáculo circense do Grupo Tangará, o Bom Velhinho fez uma entrada em grande estilo, surgindo em um trenó voador apoiado em um guindaste com ‘trilha sonora’ garantida pela Banda Municipal de Apucarana.

O prefeito Junior da Femac fez a entrega simbólica da chave da cidade acompanhado do presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganelo, secretários, vereadores e demais autoridades, e destaca que além de abrir a programação natalina o evento foi escolhido para ser realizado no dia 28, 60 dias antes da comemoração dos 80 anos de Apucarana.

O prefeito também destacou os atrativos que Apucarana tem para oferecer durante este período especial do ano. “O clima natalino já chegou e encontrou uma Apucarana muito bonita, muito iluminada. Convidamos as famílias de Apucarana e de toda a região para que visitem a cidade”, afirma o prefeito.

Além da iluminação e dos brinquedos que serão instalados a partir do funcionamento do horário especial do comércio, no próximo dia 7, a programação natalina também terá várias apresentações musicais e culturais.

