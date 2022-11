Com goleada no Lagoão, Apucarana Futsal sai na frente na semifinal

Da Redação

Equipe goleou o Mangueirinha pelo placar de 4 a 1

O Apucarana Futsal saiu na frente da semifinal da Série Prata do Campeonato Paranaense. Em jogo realizado na noite de sábado (12), no Ginásio Lagoão, a equipe goleou o Mangueirinha pelo placar de 4 a 1.

Os gols do time apucaranense foram assinalados por Sabará e Guilherme Lima (3). Com o resultado, os Dragões do Norte poderão jogar por um empate na partida da volta para se classificarem à final do campeonato. Uma vitória do Mangueirinha no próximo sábado (19), independente do placar, leva o confronto para a prorrogação.

O jogo da volta está marcado para as 20 horas, no Ginásio Luiz Balbino de Moraes, em Manguerinha, no sudoeste do Paraná.

Na outra semifinal, jogando em casa, o Coronel Futsal venceu, no Ginásio Barro Preto, a equipe do São Miguel Futsal, pelo placar de 1 a 0. Os finalistas do torneio também se classificam para a Série Ouro de 2023.

