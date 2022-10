Com goleada, Apucarana Futsal vence 3ª seguida e vira líder do grupo

Da Redação

Os gols da equipe apucaranense foram assinalados por Rodrigo (2), Luan, Erico, Soldado e Danilo

O Apucarana Futsal goleou o São José dos Pinhais, no Ginásio Lagoão, na noite de sábado (23), pelo placar de 6 a 0. A partida foi válida pela 5ª rodada da segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense. Os gols da equipe apucaranense foram assinalados por Rodrigo (2), Luan, Erico, Soldado e Danilo.

Com o resultado, os Dragões do Norte assumiram a primeira colocação do Grupo B, somando 9 pontos. A equipe abriu dois pontos do Coronel Futsal, que ainda joga na rodada contra o Medianeira, e do São José dos Pinhais.

Entre os jogos da segunda fase, o Apucarana fez o dever de casa e venceu todos como mandante. Entretanto, perdeu as duas que disputou fora de casa. O próximo confronto, e último da segunda fase, será em Coronel Vivida, no sábado (29), às 19h30, no Ginásio Barro Preto.

Duas equipes do grupo avançam às semifinais. Os finalistas se classificam à Série Ouro de 2023.

