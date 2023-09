Com gol de estreante, Apucarana Futsal reage e vence na Série Prata

Depois de três partidas sem saber o que é vencer, o Apucarana Futsal reagiu diante do lanterna do Grupo B da Série Prata do Campeonato Paranaense. No ginásio do Lagoão, a equipe apucaranense ganhou por 3 a 1 diante do Terra Rica, no último sábado (9).

Os gols dos Dragões do Norte foram marcados por Vitor Bala, Deninho e Lambão. O último, inclusive, fez a partida de estreia.

O Apucarana subiu com a vitória para a terceira colocação, somando agora 10 pontos. O Terra Rica permaneceu na última colocação, com seis pontos.

A próxima partida será no sábado (16), contra o Santa Helena, às 20 horas, no Ginásio Vila Rica. Os mandantes se encontram na quarta posição.

