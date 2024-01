Com gol de apucaranense, Grêmio goleia na estreia da Copa São Paulo

Com gol do apucaranense Alysson, o Grêmio bateu o Serra Branca, da Paraíba, por 6 a 0 na tarde desta quarta-feira (3) e mostrou porque é um dos favoritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada no Estádio Municipal Sócrates Stamato, em Bebedouro, no interior paulista.

A equipe gaúcha está no Grupo 4 e volta a campo contra o Figueirense, no próximo sábado (6), às 15h15.

O apucaranense, que tem passagens pela Seleção Brasileira de base, marcou aos 48 minutos do primeiro tempo, quando a bola sobrou e ele apenas completou para o fundo das redes. (Veja o gol abaixo)

Além de Alysson, maram para o Grêmio Jardiel, duas vezes, Cheron, Freddy e Bruno

O técnico Airton Fagundes começou a partida com Cássio; Igor, Lima, Viery e Wesley Costa; João Araújo, Kaick, Cheron, Alysson e Gustavo Nunes; Jardiel.

