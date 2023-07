Com estreia do Pica-Pau, Apucarana Futsal joga neste sábado no Lagoão

Jogadores do Apucarana Futsal no Lagoão

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Apucarana Futsal faz seu penúltimo jogo neste sábado (8) pela primeira fase da Série Prata do Campeonato Paranaense. No Ginásio Lagoão, a equipe recebe o vice-lanterna Colombo, às 20h30, e conta com estreia de Anderson Gustavo da Silva, 32 anos, conhecido também como Pica-Pau.

continua após publicidade

O treinador Beto Silvero confirmou que o time não terá desfalques e vai ao jogo com força máxima. Vindo de duas derrotas seguidas, a equipe precisa apenas da vitória para garantir a classificação à próxima etapa do campeonato. O técnico garante o empenho dos atletas para alcançar o objetivo.

"Sabemos que nos jogos anteriores não obtivemos os resultados esperados jogando em casa, nossa realidade é outra e vamos jogar deixando tudo dentro da quadra, para que consigamos os três pontos", disse o paraguaio.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Ex-jogador do Apucarana de 25 anos morre após acidente com moto

Anunciado nas redes sociais como reforço, o pernambucano Anderson, que atua como ala e fixo, tem passagens clubes do nordeste, sudeste e sul do país e soma títulos da Copa Pernambuco, Jogos Abertos Paulistas, Taça Farropilha e Liga Gaúcha, torneio que conquistou com o Agudos, seu último time.

Apelidado de Pica-Pau, Anderson conta que é fã do personagem. "Esse apelido foi porque eu assistia bastante o desenho. Por isso pegou o apelido", explica.

O Apucarana Futsal também contará neste sábado com a despedida do goleiro Maikon Gaburro, que defendeu o time durante muitos anos e deixará de atuar nas quadras em decorrência da lesão que sofreu na hérnia.

Siga o TNOnline no Google News