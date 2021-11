Da Redação

Com estoque baixo, Hemonúcleo de Apucarana pede doações

O Hemonúcleo de Apucarana está pedindo doações de sangue, principalmente do tipo O+, que é conhecido por ser doador universal. Mas, a situação também é crítica para os demais tipos sanguíneos, o estoque está baixo.

continua após publicidade .

"Estamos passando por dificuldades, pouco agendamentos, precisamos de todos os sangues, principalmente O positivo, estamos com essa emergência, estamos com estoque insuficiente para abastecer os hospitais, por isso fazemos o apelo por doadores", enfatiza Marta Maria Galvão Harder, assistente social do Hemonúcleo.

Para doar, é preciso ter mais de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos, os adolescentes precisam estar acompanhados por responsáveis. É necessário agendar a doação através do telefone (43)3424-4200 ou no site da Secretaria de Estado da Saúde.

continua após publicidade .

Quem pegou Covid-19 também pode doar após 30 dias da cura da doença e quem tomou vacina deve esperar sete dias. O Hemonúcleo de Apucarana, além de atender as demandas do município, envia bolsas de sangue para hospitais da região, como Honpar e Santa Casa de Arapongas e Jandaia do Sul.

Com a chegada do final de ano, a preocupação com o estoque é ainda maior. "Com a proximidade do final do ano aumentam os números de acidentes já tem aumentado, é importante ter essa consciência que a vida de muitas pessoas dependem dessa doação. Estamos aqui preparados para atender as pessoas", explica.

ASSISTA A ENTREVISTA:

continua após publicidade .

Com estoque baixo, Hemonúcleo de Apucarana pede doações - Vídeo por: Reprodução









continua após publicidade .