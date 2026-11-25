Programação gratuita acontece no Núcleo da Fraternidade, com brinquedos para crianças pela manhã e shows locais a partir das 14h

O Núcleo da Fraternidade, em Apucarana (PR), recebe neste domingo (29) a primeira edição do evento cultural "Rolê na Quebra". Com entrada gratuita, a programação será realizada no cruzamento das ruas Natividade e Amizade, reunindo atrações musicais, apresentações artísticas e atividades de lazer voltadas para toda a comunidade.

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As atividades começam pela manhã, com som ambiente, brincadeiras e brinquedos gratuitos para as crianças das 9h às 14h, contando com abertura oficial prevista para as 10h. A partir das 14h, o espaço abre lugar para a música local e apresentações culturais, com a participação de diversos grupos de rap, funk e pagode, além de capoeira e outras atrações artísticas.

A iniciativa foi idealizada pela Associação dos Moradores do Núcleo da Fraternidade em conjunto com o estúdio musical #Studionaquebra. O evento conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Apucarana, por meio da Secretaria da Cultura.

