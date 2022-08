Com desfalque importante, Apucarana recebe o Seleto Maringá

Da Redação

Apucarana Futsal entra em quadra neste sábado (13), às 19h30, no Ginásio Lagoão

A equipe do Apucarana Futsal entra em quadra neste sábado (13), às 19h30, no Ginásio Lagoão, diante do Seleto Maringá, em busca da reabilitação na Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal.

Depois do primeiro revés em casa diante do time de São Miguel do Iguaçu, líder isolado da competição, os apucaranenses agora ocupam a quarta colocação.

Adversário dos “Dragões do Norte”, o Seleto Maringá, por sua vez, está na última posição na tabela.

Na partida deste sábado, o Apucarana Futsal não poderá contar com o goleiro Gaburro. O capitão da equipe tricolor sofreu uma luxação no polegar direito e foi vetado pelo departamento médico.

Outras três partidas ocorrem neste sábado: MEC Mangueirinha Futsal x APAF Paranaguá; Cianorte Futsal x Medianeira Futsal e Colombo Futsal X Coronel Futsal.

