Com ciúmes, mulher agride o noivo, que segurava filho no colo

IMAGEM ILUSTRATIVA - A equipe da UPA que acionou a PM sobre o homem, vítima de agressão por parte da noiva

Uma situação pouco comum de violência doméstica foi registrada na noite deste domingo (18), em Apucarana. Nesta ocorrência, a vítima de agressão foi o homem, que precisou buscar ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com lesão na boca. Ele teria sido agredido pela noiva, após uma discussão por ciúmes.

A Polícia Militar foi acionada pelos funcionários da UPA, que notificaram sobre o homem, que deu entrada para atendimento, por volta das 22 horas. Em contato com a equipe policial, ainda na unidade de saúde, o homem, de 34 anos, contou que foi agredido pela noiva, de 29 anos.

Ele contou que a discussão se deu por ciúmes e que a mulher teria partido para agressão ao saber que ele pretendia ir embora. Segundo ele, bastante alterada, a mulher começou a agredi-lo com tapas no rosto. Ele relatou que tentou conter as investidas da mulher, segurando as mãos dela. Com as mãos contidas, a mulher teria desferido cabeçadas contra o noivo, atingindo-lhe a boca e o rosto.

Por conta das agressões, o homem decidiu sair do local e pegou no colo o filho, uma criança de 4 anos. Segundo ele, nesse momento a mulher continuou com as agressões e teria se armado com um pedaço de madeira, voltando a atingi-lo na cabeça. O homem relatou que também foi atingido nas mãos, enquanto abraçava o filho para protege-lo das pauladas.

Com a criança no colo, a vítima relatou à polícia que foi para o carro e que, ainda assim, a mulher teria dado sequência às agressões. Segundo o homem, quando já estava dentro do carro a mulher desferiu vários golpes com o pedaço de pau, chegando a quebrar o parabrisas do carro e danificado a lateral do veículo. Ele relatou à PM que saiu do local e foi direto para a UPA porque estava com uma lesão na boca, com sangramento.

A Polícia Militar fez o registro e orientou a vítima quanto aos procedimentos, no local.

