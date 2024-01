Com avanço da dengue, médicos orientam sobre uso de repelente

Com o avanço da dengue em Apucarana e região, uma das formas de prevenir a doença são os repelentes de uso tópico para manter o Aedes aegypti bem longe. O mosquito já contaminou 1.488 pessoas na área da 16ª Regional de Saúde, conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Mas a dengue não é a única doença que tem o Aedes aegypti como vetor. Por isso, combatê-lo, além de tomar medidas individuais de proteção, é essencial.

Após levar um susto com seu filho que contraiu dengue, a dermatologista Nathalia Zardo, de Apucarana, publicou orientações sobre repelentes em seu perfil no Instagram. De acordo com a especialista, as fórmulas com icaridina oferecem um tempo maior de proteção e são menos tóxicas, sobretudo para crianças.

- LEIA MAIS: Casos de dengue aumentam 220% na região; veja situação por município

“Podem ser usados em crianças a partir de 6 meses e têm duração mais longa de até 10 horas. Já os outros repelentes contém fórmula com DEET e duram menos, geralmente 4 horas”, orienta.

O médico dermatologista Luiz Otavio Rosina, de Cambira também orientou seus seguidores no Instagram sobre o uso de repelentes. Segundo o especialista, ainda não há opções disponíveis para bebês menores de seis meses. “A orientação é usar roupas longas, telas nas janelas e mosquiteiros nos berços”, orienta.

Para crianças maiores de 6 meses até 2 anos, as fórmulas com IR3535 são as mais indicadas. “Crianças com mais de 2 anos e adultos podem usar fórmulas com DEET e icaridina”, reitera. Rosina, entretanto, alerta para o uso de repelentes na tomada. O médico explica que esse tipo de dispositivo não deve ficar ligado a noite toda.

FORMA CORRETA DE USAR

Aplique o produto de forma homogênea em todas as partes da pele que ficarem expostas, pois a ação do repelente limita-se a 4 cm de distância. Aplicar nas mãos não protege os braços, por exemplo. Todos os repelentes podem irritar as mucosas. Cuidado com olhos, narinas e boca. Reaplique sempre que a pele entrar em contato com a água, suor ou de acordo com as instruções do rótulo de cada produto. Também fique atento ao tempo máximo de duração da eficácia do repelente, informação que deve estar na embalagem. E não esqueça de ver a indicação do número máximo de vezes que o produto pode ser aplicado ao dia.

Primeiro aplique o protetor solar ou a maquiagem e só depois o repelente. No caso dos protetores, lembre-se de aguardar o tempo indicado pelo fabricante para que o produto seja absorvido antes de passar o repelente. A orientação é aguardar no mínimo 20 minutos.

SPRAY OU CREME

O repelente spray é o mais fácil e rápido de aplicar, mas pode não se espalhar de maneira uniforme na pele, além de não ser recomendado para pessoas com problemas respiratórios. Já o repelente em creme, cobre toda a pele e penetra mais, o que pode causar reações alérgicas em pessoas com pele sensível.

MUTIRÃO CONTRA DENGUE

Nesta quarta-feira (10), o Mutirão de Combate à Dengue em Apucarana prossegue o dia todo nos bairros Solo Sagrado e Viverti. As equipes da Secretaria de Serviços Públicos e os agentes de endemias também irão percorrer outros bairros próximos. Clique aqui e leia a reportagem completa.



