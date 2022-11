Com atletas apucaranenses, Paraná é campeão brasileiro no karatê

Da Redação

Amauri Valério, Julio Ortega, Alan Pereira da Silva e Gabriel Firmo

Em competição nacional realizada de 7 a 12 de novembro, no Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera em São Paulo, o apucaranense Alan Pereira da Silva, um dos técnico da Seleção Paranaense de Karatê, sagrou-se campeão brasileiro por equipe na categoria adulto (faixa preta). A competição reuniu quase 2 mil atletas de 27 estados do país.

De acordo com Alan, que em Apucarana comanda a Associação Kara Te Vida, o campeonato foi um dos maiores já organizados pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK). “Foi muito gratificante, pois como atleta já havia conquistado o lugar mais alto pódio e agora a sensação de ser técnico foi espetacular, chegando também ao topo com os melhores”, disse o treinador.

Na classificação geral do campeonato, o Paraná conquistou o sexto lugar, com seis medalhas de ouro, 12 de prata e 17 de bronze, somando 35 no total.

Mais três apucaranenses estiveram na competição em São Paulo: Julio Ortega, Gabriel Firmo e Amauri Valério. Julio ganhou a medalha de bronze na categoria junior; Gabriel foi sexto colocado no individual sub-14; e Amauri atuou como árbitro.

“Sem palavras e que vitória, que orgulho de todos vocês, somos campeões brasileiros. Gratidão e orgulho por conduzir essa equipe e conquistar também o título nacional junto com vocês”, comentou Marcelo Oguido, que agradeceu, secretário de esportes de Londrina e que também foi um dos treinadores do Paraná.

“Há muitos anos tenho representado meu estado como atleta e técnico, fazendo grandes amigos, ganhando companheiros de equipe, enfim todos que estão envolvidos em uma competição. Não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém, mas agradecer por este título de campeão brasileiro de equipe aos nossos atletas. Eles são verdadeiros guerreiros que um dia vestiram este manto sagrado, a nossa bandeira e honraram com muito amor”, destacou Alan.

“É um sonho realizado que devemos creditar a todos que fazem parte do processo citando a federação, o presidente na pessoa do Celso Redes que não mediu esforços para está valorizando os clubes diretoria, clubes filiados, os senseis, técnicos, árbitros e nossos heróis, os atletas. Ninguém deve estar acima deles, pois são eles que comandam o show. Hoje, o Paraná subiu no alto do pódio, mas amanhã já estaremos treinando novamente porque a luta continua e um caloroso Oss, finalizou Gilmarcos Bastos, vice-presidente da Federação Paranaense e coordenador da seleção estadual de karatê”, complementa.

O técnico Alan destaca agora que a Associação Kara Te Vida se prepara para a próxima competição, que é a última etapa do Campeonato Paranaense, em Campo Mourão, que acontecerá no próximo dia 26.

