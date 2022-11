Com apucaranenses, Seleção do Paraná de Atletismo é campeã nos JEB's

Da Redação

A Seleção Paranaense de Atletismo conquistou no último sábado (12), na pista da Universidade da Força Aérea (Unifa), no Rio de Janeiro, a primeira colocação na classificação geral da modalidade. A competição foi iniciada no dia 9 de novembro pelas categorias masculina e feminina, reunindo os melhores atletas do país.

Três apucaranenses, que defendem a equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes, representaram a Seleção do Paraná e ajudaram o Estado a ser destaque na competição nacional.

São eles:

Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza;

Madelaine Gomes da Silva; e

Pedro Henrich Machado de Oliveira.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário Municipal de Esportes de Apucarana, esteve no Rio de Janeiro e foi um dos técnicos da Seleção Paranaense. “O Paraná realizou uma grande campanha nos Jogos Escolares Brasileiros, ficando em primeiro lugar por equipe no feminino e na segunda colocação por equipe no masculino, sendo campeão geral da competição de atletismo somando as duas categorias. Além disso, os apucaranenses conseguiram conquistar três medalhas”, destaca o professor Grillo.

A atleta Gabrielly, que é aluna do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, faturou duas medalhas na pista da Unifa, ganhando ouro na prova de revezamento 5x80m e bronze na prova de 800m. Madelaine, que estuda no Colégio Estadual Heitor de Alencar Furtado, conquistou medalha de ouro também no revezamento 5x80m e ficou na quarta colocação no salto em altura.

As duas atletas iniciaram no atletismo competindo no Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais, competição realizada pela Autarquia Municipal de Educação (AME) e Secretaria Municipal de Esportes. Na época, Gabrielly estudava na Escola Durval Pinto e Madelaine era aluna na Escola José Idésio Brianezi.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

