Com apoio do 30º BIMec, Apucarana inicia 2ª etapa de limpeza pós-temporal





A Prefeitura de Apucarana deu início, nesta sexta-feira (2), a uma nova fase da operação de limpeza e zeladoria urbana para remover galhos, troncos, telhas e resíduos deixados pelas chuvas e ventos das últimas semanas. A ação, coordenada pelas secretarias municipais de Serviços Públicos e de Meio Ambiente, conta com o reforço do Exército Brasileiro, por meio do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec).

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A estimativa da administração pública é de que os trabalhos durem entre três e quatro semanas devido ao elevado volume de estragos causados pelo temporal do dia 21 de setembro e por tempestades posteriores. A força-tarefa exige interdições pontuais de trânsito, como no trecho da Rua Clotário Portugal, no quarteirão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde o tráfego de veículos foi temporariamente desviado para a rua de trás da unidade pública de saúde.

Foto: Vitor Flores/ TNOnline Foto: Vitor Flores/ TNOnline

Outra frente de trabalho atua na área central, nas proximidades da Paróquia Santuário São José, abrangendo o trecho entre a igreja e a rotatória do Colégio São José. Regiões de grande circulação, como a Rua Miguel Simeão, também recebem atenção prioritária das equipes, que contam com veículos guinchos para recolher troncos de grande porte.

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O secretário municipal de Serviços Públicos, Wendel Metta, destacou a dimensão da mobilização conjunta entre o município e o Exército. "É praticamente uma operação de guerra. Contamos aí com o apoio do Exército para colocar a cidade em ordem, essa parte da zeladoria. Essa é uma segunda etapa desse trabalho agora, que é a manutenção mesmo, a limpeza, a organização na cidade", disse o secretário.

De acordo com Wendel, a meta é mapear diariamente os pontos mais críticos para prevenir acidentes com pedestres e veículos. "Ali é uma região de movimento e tem vários galhos, troncos perigosos. Então nós vamos, a partir de hoje, mapeando esses lugares prioritários de movimento de veículos, de pessoas, para que a gente possa fazer esses locais para evitar possíveis acidentes, possíveis ferimentos às pessoas", explicou.

O impacto dos eventos meteorológicos provocou a queda de mais de 600 árvores e danificou mais de 5 mil residências na cidade, segundo levantamentos da Defesa Civil e da prefeitura. A consequência direta foi a sobrecarga dos serviços públicos de atendimento.

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"Isso, foi algo que nunca aconteceu. Sem precedentes. Na Secretaria, nós recebíamos em torno de 60 protocolos por dia. Na última semana, nós já passamos de 1.200 protocolos. Então é algo muito maior do que a gente já está acostumado. Eu acredito que vai de três a quatro semanas para que a gente consiga colocar a cidade em ordem novamente na questão da zeladoria, né?", concluiu Wendel Metta.

A prefeitura mantém equipes do Pátio de Máquinas atuando continuamente e estuda a inclusão de novas frentes de trabalho ao longo dos próximos dias para acelerar a normalização do trânsito e da rotina no município.